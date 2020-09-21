كان يشتري كمامات ويضعها في علب بعلامات شركات خاصة..توقيف شاب في البيضاء في قضية كمامات مزيفة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن مولاي رشيد في مدينة الدارالبيضاء، زوال أمس الأحد، شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، وترويج كمامات واقية مزيفة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن المشتبه فيه كان يشتري كمامات واقية من إحدى الورشات في المنطقة الصناعية مولاي رشيد في الدارالبيضاء، ويعمل على تزييفها بعد وضعها بعلب تحمل علامات تجارية خاصة بشركات أخرى تروج هذا النوع من المعدات الطبية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية تقدمت بها الشركة المتضررة من جراء التزييف، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ما مجموعه 121 ألفا و600 كمامة واقية مزيفة.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.