أزيلال.. “متقاعد” يضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة

أقدم متقاعد، ليلة أمس الأحد/الاثنين، على وضع حد لحياته عن طريق شنق نفسه داخل منزله في منطقة أفورار، ضواحي أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن جثة الهالك عثر عليها إبنه معلقة بواسطة حبل داخل منزل أسرته في منطفة انفك، لأسباب لاتزل مجهولة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن السلطات المحلية، والأمنية حلت في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات وفاة الهالك، الذي يبلغ من العمر 82 سنة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المركز الاستشفائي في بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.