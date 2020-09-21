انحسار كورونا يعيد 16 ألف تلميذ إلى التعليم الحضوري في أحياء الرباط

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الرباط، أنه تقرر، ابتداء من اليوم الاثنين، تغيير نمط التدريس المعتمد من التعليم عن بعد إلى التعليم بالتناوب بشكل تدريجي، في عدد من المؤسسات التعليمية في مجموعة من الأحياء، وذلك بعد تحسن الوضعية الوبائية في عمالة الرباط.

وأوضحت المديرية الإقليمية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بـ17 مؤسسة، تنتمي جميعها إلى الوسط الحضري في جماعة اليوسفية بمختلف الأسلاك (ابتدائي، وإعدادي، وتأهيلي)، وفق جدولة زمنية، وذلك بعد رفع الحجر الصحي في أحياء المقاطعة، وبعد التنسيق مع السلطات الترابية، والقطاع الصحي، مبرزة أن ما مجموعه 16 ألفا و402 من التلاميذ معنيون بهذا القرار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤسسات التعليمية المعنية بالالتحاق، اليوم، توجد في كل من أحياء النهضة، والتقدم، والفرح (13 ألفا و139 من التلاميذ)، فيما تلتحق المؤسسات المعنية بحيي التقدم، ومابيلا بنمط التعليم بالتناوب، غدا الثلاثاء (3263).

وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الرباط قد قررت، في 9 شتنبر الجاري، اعتماد النمط التربوي المبني على التعليم عن بعد في 17 مؤسسة تعليمية، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية.