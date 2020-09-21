أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأحد، أن مشتبها فيه بإرسال طرد يحتوي على مادة سامة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتقل لدى محاولته دخول الولايات المتحدة، قادما إليها من كندا.
ونقلت شبكة “إم إس إن” عن مصدر في وكالات تنفيذ القانون الأمريكي، قوله: “إنه لا توجد معلومات عن المعتقل في قضية تسميم ترامب بمادة “ريسين” السامة حتى الآن”.
لكن مسؤولا قال لصحيفة “نيويورك تايمز”، أول أمس السبت، إن “السلطات تبحث عن امرأة كندية، فيما يتعلق بالطرود القاتلة”. وذكرت شبكة “CNN” أن “المشتبه فيه امرأة، ألقي القبض عليها في أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر حدودي في ولاية نيويورك، وكان بحوزتها مسدس”.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن قد أعلن، أول أمس، عن اعتراض رسالة أرسلت إلى البيت الأبيض تحتوي على مادة ريسين السامة، وهي قاتلة إذا تم استنشاقها. ويتم فرز جميع الطرود الموجهة إلى البيت الأبيض، وفحصها في منشأة آمنة قبل التسليم إلى غرفة البريد في البيت الأبيض.
و”الريسين” مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق وحبيبات وحمض. وفي حال تناوله فإنه يسبب الغثيان، والقيء، ونزيف داخلي في المعدة، والأمعاء، يليه فشل الكبد، والطحال، والكلى، والموت بانهيار الدورة الدموية.
ولم ترد أي تفاصيل رسمية، حتى الآن، حول المشتبه فيه مثل: العمر أو الاسم، أو الجنس في هذا الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على امرأة مشتبه فيها بمحاولة اغتيال ترامب عبر طرد مسموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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