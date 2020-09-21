المغرب يرأس الدورة 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخب المغرب رسميا، اليوم الاثنين، في فيينا، رئيسا للدورة الرابعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيأة الإدارية العليا لهذه المنظمة الأممية.
وتمكن المغرب من شغل هذا المنصب المرموق، لأول مرة، بعد تزكيته بالإجماع، وذلك في شخص سفير البلاد في النمسا، عز الدين فرحان.
يذكر أن هذه الدورة، ينتظر أن تجمع مسؤولين، وممثلين رفيعي المستوى للحكومات من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ من المنتظر أن يتخذوا قرارات بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بعمل الوكالة، وميزانيتها.
وبالنظر إلى القيود الحالية، المتعلقة بفيروس كورونا، سيضم المؤتمر العام عددا أقل من المشاركين الفعليين، مقارنة بالسنوات السابقة، كما سيلقي العديد من ممثلي الدول الأعضاء بياناتهم عبر الأنترنت، وستقام الفعاليات الجانبية عن بعد.
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