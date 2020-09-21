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رئيس وزراء لبنان المكلف يدعو للعمل على إنجاح المبادرة الفرنسية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 21 سبتمبر 2020

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم الاثنين، إن على جميع الأطراف التعاون لتسهيل تشكيل حكومة جديدة وحث الجميع على العمل كي تنجح المبادرة الفرنسية على الفور.

 

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وأضاف أديب في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز".

 

ومضى يقول "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً".

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