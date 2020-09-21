شاهد.. البحسني يلتقي برئيس الائتلاف التنموي للمرأة والسلام بحضرموت وقيادة الائتلاف

الإثنين 21 سبتمبر 2020

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، برئيس الائتلاف التنموي للمرأة والسلام بحضرموت فائزة فرج بامطرف، وقيادة الائتلاف، ويأتي اللقاء تزامناً مع اليوم العالمي للسلام 21 سبتمبر، وللتعرف على مناشط الائتلاف.



وخلال اللقاء أكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية تولي قطاع المرأة اهتماماً ودعماً كبيراً، لتنفيذ أنشطتها وبرامجها في المحافظة، ودعم تبوأها مواقع قيادية، وتكريمها في عيد العمال ويوم المعلم، وإشراكها في الانخراط بالعمل في جميع مرافق الدولة، حاثاً قيادة الائتلاف إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها وإبراز النساء القياديات في حضرموت وتحفيزهن لمواصلة العطاء ومواصلة النجاحات بوتيرة أعلى.

وهنّأ محافظ حضرموت قيادة الائتلاف التنموي للمرأةوالسلام، بحلول اليوم العالمي للسلام 21 سبتمبر الذي يتيح للشعوب فرصة في تنظيم الفعاليات المعبّرة عن السلام، لافتاً إلى أن قيادة السلطة بالمحافظة ترفض العنف والأعمال العدائية، وتسعى لنشر الوعي بإحلال السلام في حضرموت، وجعلها انموذجاً يحتذى به على مستوى المحافظات المحررة.

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واستمع محافظ حضرموت من رئيس الائتلاف التنموي للمرأة والسلام بحضرموت فائزة بامطرف وأعضاء الائتلاف إلى أهداف تكوينه لتوعية الأسرة والمجتمع بالقضايا التنموية المرتبطة بالسلام والتعايش، وتمكين المرأة في مسارات وصناعة السلام، إلى جانب مناصرة قضايا المرأة والسلام في المجتمع وبناء قدراتها، والمساهمة في تحقيق السلام في المجتمع وتنفيذ البرامج المرتبطة بالسلام، وكذا دعم تمكين المرأة من فرص العمل، والمساهمة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والمنظمات في تنفيذ البرامج المرتبطة بالسلام والتعايش والتنمية.