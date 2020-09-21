وزارة الداخلية البحرينية تكشف حقيقة إحباط مخطط إرهابي

الإثنين 21 سبتمبر 2020

كشفت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الإثنين، حقيقة "إحباط مخطط إرهابي" استهدف المملكة كانت وسائل إعلام تناولته، مشيرة إلى أن القضية تعود لمطلع العام الجاري، وحذرت في الوقت عينه من تفاصيل غير دقيقة تؤثر على سير القضية المنظورة أمام القضاء.



وقال بيان الداخلية البحرينية إن صحيفة "أخبار الخليج" نشرت في صدر صفحتها الأولى أمس الأحد خبرا بعنوان "إحباط مخطط إرهـابـي كبير" نود توضيح أن القضية المشار إليها، تعود إلى بداية العام الجاري 2020 وهي منظورة حاليا أمام المحكمة المختصة.

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وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة أنباء البحرين، أن ما نشر من تفاصيل حول القضية بشكل غير دقيق وبهذا الاسلوب، يؤثر على سيرها أمام المحكمة وكان الأحرى بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي وفي هذا السياق فإننا نهيب بكافة وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال.

وأوضح البيان أن طريقة العرض الصحفي، أحدثت حالة من اللبس والبلبلة محليا وإقليميا، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بأداء واجباتها في حفظ أمن الوطن.

وأعربت البحرين عن تطلعها لأن يسود الأمن والسلام ربوع المنطقة، وأن يدرك العالم أنها بلد التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، باعتبار ذلك أساسا لتحقيق السلام العالمي.