زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوبي تركيا

الإثنين 21 سبتمبر 2020

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مساء الأحد، ولاية نيدا جنوبي تركيا.



وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال ضرب منطقة بور بولاية (نيدا)، عند الساعة 22.08 مساءً بالتوقيت المحلي.

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وأضافت أنها تتابع كل التطورات المتعلقة بالزلزال عن كثب.

ولم يصدر أي بيان من السلطات حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.