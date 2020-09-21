روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يوليو

الإثنين 21 سبتمبر 2020

أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 6196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى عدد يومي من الإصابات منذ 18 يوليو.



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وهذا ثالث يوم على التوالي تزيد فيها الأعداد اليومية المسجلة عن ستة آلاف، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و109595 في رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم.

وقال المركز المعني بمكافحة كورونا إن 71 مريضاً توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 19489.