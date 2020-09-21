شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شفاء 762 إصابة من كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020 سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 90.930 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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