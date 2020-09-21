شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات الهلال الإماراتي تواصل تسيير العيادات الطبية إلى مناطق الساحل والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020 استمرارا لجهودها الإنسانية المختلفة التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تواصل تسيير العيادات الطبية إلى مختلف مناطق الساحل الغربي؛ منها: عيادة طبية متنقلة لأهالي قرية الذكير بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

واستقبلت العيادة الطبية عشرات المرضى من الأطفال والنساء والرجال؛ ممن يعانون الإصابة بالأمراض الشائعة، ويعيشون ظروفًا صحية صعبة، ويفتقرون إلى الخدمات والرعاية الطبية. Advertisements وقام طاقم العيادة بمعاينة المرضى وتقييم حالاتهم وتقديم الخدمات الطبية وصرف الأدوية المجانية اللازمة لهم. وتواصل العيادات الطبية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي تقديم خدماتها الطبية، ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة واهتمامها في تخفيف المعاناة عن أهالي الحديدة والساحل الغربي؛ جراء الحرب التي فرضتها عليهم المليشيات الحوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيادات الهلال الإماراتي تواصل تسيير العيادات الطبية إلى مناطق الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.