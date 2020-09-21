شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي على أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة حيس، جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية، ضمن خروقات المليشيات المتكررة للهدنة الأممية.

وأطلقت مليشيات الحوثي عددًا من قذائف مدفعية الهاون الثقيلة على أحياء سكنية متفرقة مكتضة بالمواطنين في أطراف مركز المدينة. Advertisements وفتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة على منازل المواطنين بصورة هستيرية، خلفت حالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم. وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة حيس لعمليات استهداف وقصف بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي يوميًا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين العُزّل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي على أحياء حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.