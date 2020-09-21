شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء طبي نادر ينقذ حياة مريض في دبي والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020 أصيب مريض آسيوي، يبلغ من العمر 68 عاماً بنوبة قلبية حادة في أوائل شهر سبتمبر. تم نقله إلى أقرب مستشفى، واكتشف الأطباء انسداداً بنسبة 90% من الشريان التاجي وأوصوا بإجراء جراحة فتح مجرى جانبي للشريان.

ولكن كونه يعاني أمراضاً مزمنة، رفض الأطباء إجراء الرأب الوعائي باعتباره محفوفاً بالمخاطر ويشكل خطراً على حياة المريض. ونقل المريض إلى مستشفى الزهراء في دبي، Advertisements حيث قام فريق طب القلب بتشخيص وتقييم حالة المريض وخلص إلى أنه يجب علاجه من خلال تقنية غير جراحية.وفي محاولة لإنقاذ حياته، أجرى فريق طب القلب التداخلي في مستشفى الزهراء بدبي إجراءً يسمى تفتيت الحصى داخل الأوعية، وهي تقنية تم اختبارها لتفتيت حصى الكلى أكثر من 3 عقود. وهي عبارة عن نظام توصيل مُصغّر مُعدّل مُركب في قسطرة بالون الشريان التاجي. وأجرى الدكتور راجيف لوشان والدكتور بهراد إلهي والدكتور عامر شريف العملية باستخدام قسطرة لفتح انسداد حاد متكلس بطول 3 سم في شريان القلب، وتكللت العملية بالنجاح.

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