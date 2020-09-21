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مليشيا الحوثي تقصف أحياء حيس جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 21 سبتمبر 2020

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة حيس، جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية، ضمن خروقات المليشيات المتكررة للهدنة الأممية.

 

وأطلقت مليشيات الحوثي عددًا من قذائف مدفعية الهاون الثقيلة على أحياء سكنية متفرقة مكتضة بالمواطنين في أطراف مركز المدينة.

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 وفتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة على منازل المواطنين بصورة هستيرية، خلفت حالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم.

 

وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة حيس لعمليات استهداف وقصف بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي يوميًا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين العُزّل.

 

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