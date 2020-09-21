كوريا الجنوبية تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 21 سبتمبر 2020

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول إن من الحالات الجديدة 55 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 23 ألفا و45 حالة.

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ويشار إلى أن اليوم هو ثاني يوم تسجل فيه كوريا الجنوبية إصابات أقل من 100 إصابة منذ 38 يوما.

وكانت حالات الاصابة بالفيروس قد ارتفعت بصورة كبيرة منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.