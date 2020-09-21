نيوزيلندا تخفف قيود كورونا وتتجه للقضاء على الوباء

الإثنين 21 سبتمبر 2020

قررت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في معظم المناطق إلى أدنى مستويات الانذار الاثنين قائلة إن البلاد تتجه نحو القضاء على كوفيد-19.



وأعلنت ارديرن أن نيوزيلندا ستخفض مستوى الانذار المتصل بالفيروس إلى الفئة الأولى على مقياس من أربع درجات، باستثناء اوكلاند حيث سجلت الإصابات في الآونة الأخيرة.

وقالت "لقد أدت تحركاتنا الجماعية إلى وضع الفيروس تحت السيطرة"، ولاقت حكومتها إشادات عالمية لطريقة إدارتها أزمة فيروس كورونا.

وهذا القرار يعني أن التجمعات مثل مباراة رغبي مرتقبة في ويلينغتون في 11 أكتوبر ستنظم بدون أي قيود.

وسجلت نيوزيلندا 25 وفاة بالوباء من أصل عدد سكان يبلغ خمسة ملايين نسمة فيما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة الإثنين.

Advertisements

وكان يعتقد ان البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما بعد مرور مئة ويومين بدون تسجيل أي عدوى اثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر مارس وأواخر مايو.

وقالت ارديرن إن القضاء على الفيروس لا يزال هدف نيوزيلندا.

وأضافت "التحليل الذي استكمل لوزارة الصحة يشير إلى أنه بحلول نهاية هذا الشهر ستكون هناك فرصة متساوية بنسبة 50-50 للقضاء على كوفيد-19 مرة جديدة".

لكنها أوضحت أن أوكلاند "في حاجة الى المزيد من الوقت" للقضاء على بؤر إصابات رصدت الشهر الماضي في المدينة التي تعد 1,5 مليون نسمة.

وقالت "كان ذلك بؤرة الوباء ولهذا السبب يجب توخي الحذر هناك".

ولا يزال مصدر بؤرة أوكلاند غير معروف لكن السلطات الصحية تقول إنه ليس من سلالة الفيروس نفسها التي رصدت في وقت سابق هذه السنة.

رغم ذلك أكدت أرديرن أن اجراء فحوص مكثفة وتتبع المخالطين للمرضى يساهمان في إبقاء هذه البؤرة تحت السيطرة.