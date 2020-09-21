شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الجزائر والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020 قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر المقبل.

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