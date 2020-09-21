شكرا لقرائتكم خبر عن من يصدر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لتنظيم أعماله؟ فقيه دستورى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ستعد بواسطة المجلس وأعضائه وسيطلع هو بإعداد لائحته وصياغتها. وأضاف الفقيه الدستورى، أن إدارة المجلس إجرائيا ستكون بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما لا يتعارض مع اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك بموجب إحالة قانونية وهى ما نص عليها قانون مجلس الشيوخ لحين صياغة اللائحة الداخلية الخاصة به.

وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن اللائحة تصدر بقانون، ومن سيقوم بالإعداد هو مجلس الشيوخ ثم تحال إلى مجلس النواب لتتخذ المسار الدستورى لتصدر بقانون لتعرض وتناقش ثم يوافق عليها ليصدق عليها بعد ذلك وتنشر فى الجريدة الرسمية.

وأوضح أنه لا يوجد موعد ملزم لإصدار اللائحة الداخلية، خاصة وأن القانون نص على العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب لحين الانتهاء من إعداد هذه اللائحة، متوقعا أن من سيصدرها هو مجلس النواب للفصل التشريعي الثانى والذى يبدأ فى 10 يناير 2021.

وتستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.