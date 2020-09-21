ماليزيا: عودة أكثر من 26 ألف مواطن من الخارج منذ تفشي "كوفيد-19"

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور- (أ ش أ):

كشفت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الإثنين، أنه تم إعادة 26 ألفا و572 شخصا من المواطنين الماليزيين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن إلى الآن منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا في أوائل العام الجاري.

وقال نائب وزير الخارجية الماليزي قمر الدين جعفر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن عملية إعادة المواطنين الماليزيين بالخارج قد شملت 528 رحلة من 94 دولة، موضحًا أنه لم يتبق إلا 56 شخصا وهم في انتظار إعادة فتح المطارات وتيسير الرحلات التجارية الاعتيادية.

وأضاف أن الوزارة تقدر عدد رعاياها في الخارج بحوالي 457 ألف شخص فأكثر لأن العدد الحقيقي لم يكن معتمدا ولا يزال الكثير منهم لم يسجل بالسفارات أو القنصليات الماليزية بالخارج، داعيا الماليزيين المقيمين بالخارج حالياً إلى التسجيل لتسهيل تقديم أي مساعدة.