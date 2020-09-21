رئيس الحكومة العراقية يزور باريس منتصف أكتوبر ويعتزم طلب شراء أسلحة فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- ( د ب أ):

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيبدأ منتصف الشهر المقبل زيارة رسمية إلى باريس، يعتزم خلالها طلب شراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الاثنين عن الوزير القول إن هناك "رغبة فرنسية في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع فرنسا، وثمة مشاريع اقتصادية تم طرحها وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية وأخرى خدمية وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى المسائل الأمنية والعسكرية".

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وبخصوص زيارة الوزير المرتقبة الى الرياض، أوضح حسين أن "علاقاتنا مع السعودية مهمة، ونحتاج لعلاقات جيدة، ونحن بصدد بنائها، ولدينا العزم لزيارة الرياض".

ولفت إلى أن "الشركات السعودية، خصوصاً تلك التي تنتج البتروكيماويات تستطيع مساعدتنا، والرأسمال السعودي يمكن أن يستثمر في العراق سواء في المجال الزراعي خاصة في الجنوب أو المناطق الأخرى الخصبة".

وعن تركيا، أكد حسين استعداد بغداد لعودة الحوار والزيارات مع أنقرة، والاستعداد وتهيئة الأجواء لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة التركية، بينما أشار إلى أن العراق يتطلع للحوار مع تركيا لأنه "لا يمكن التصادم معها".