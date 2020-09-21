“سي إن إن”: اعتقال صاحبة “الطرد السام” لترامب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأحد، عن اعتقال صاحبة الطرد السام الذي تم إرساله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي في سلطات إنفاذ القانون، أن امرأة يشتبه في أنها أرسلت رسالة تحتوي على مادة الريسين السامة إلى الرئيس ترامب، اُعتقلت أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا قرب معبر حدودي في ولاية نيويورك.

وأضاف: “كانت المرأة تحمل مسدسًا واعتقلتها السلطات الأمريكية”.

وقال المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، آرون بوكر، لفرانس برس “يمكنني التأكيد على حدوث عملية التوقيف عند “بيس بريدج” في بوفالو في (ولاية) نيويورك”، في إشارة إلى الجسر الذي يربط بين كندا والولاية.

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وكانت وسائل إعلام أميركية أعلنت، السبت، أن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها إلى ترامب يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الأبيض، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن”.

ويتم فحص البريد الموجّه إلى البيت الأبيض، وفرزه أولا، في منشآت خارج واشنطن.

و”الريسين” هو مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي يتم استخدامها في مؤامرات الإرهاب.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، أو حبيبات أو حمض، وحال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى وفي النهاية الموت بانهيار الدورة الدموية.