شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات كورونا اليومية في ألمانيا وصفر وفيات والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، انخفاضا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد حيث تم تسجيل 922 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1345 إصابة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 272337.

ووفقاً المعهد لم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتاً عند 9386.

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