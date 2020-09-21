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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سابق: من الصعب أن تحقق تركيا أي نجاح بشراكتها مع قطر والان مع التفاصيل
الإثنين 21 سبتمبر 2020
أكد السفير التركي السابق، أولوتش أوزولكار، أنه من الصعب أن تحقق بلاده أي نجاح في ليبيا طالما استمرت في شراكتها مع قطر، التي وصفها بـ"الدولة الضعيفة".
جاء ذلك في تصريحات صحفية لجريدة "جمهورييت" التركية.
ولفت إلى أن استقالة السراج تشكل أزمة كبيرة في الفترة الحالية، خاصة أنه إذا اعتمدت تركيا على دول ضعيفة مثل قطر، لن يعود ذلك بأي نفع على السياسات التركية، ولن يبقي أمام تركيا حل آخر سوى دعم الحكومة الشرعية المقبلة التي من الممكن ان تهوي بالاتفاقية الاقتصادية بين تركيا وليبيا إلى الخطر، على حد قوله.
وبين أن السلطات التركية حاليًا تسيطر عليها حالة من القلق والذعر من الأشخاص الذين سيحلون محل "السراج"، بسبب عدم وجود اتفاقية مطمئنة بين مجلس النواب الليبي في الشرق والمشير خليفة حفتر
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