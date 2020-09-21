وزير دفاع تركيا يطالب بمعاقبة صحيفة يونانية

الإثنين 21 سبتمبر 2020

هاجم خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، امس صحيفة يونانية أساءت للرئيس رجب طيب أردوغان.



واعتبر أكار، في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن هذه الإساءة "لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية"، وأكد أنها "لا علاقة لها بالعمل الصحفي".

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وبحسب العين الإخبارية، قال خلوصي إن تركيا تنتظر من السلطات اليونانية اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية "بحق الصحيفة"، بزعم أن القائمين عليها يعملون على "تخريب العلاقات بين البلدين، وأنهم مدانون أساسا من قبل الضمير الإنساني"، بحسب وصفه.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة الماضية، السفير اليوناني لدى أنقرة، وأعربت له عن استيائها جراء ما نشرته الصحيفة، التي تعرض موقعها للقرصنة أمس السبت.

وتتصاعد حدة التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ظل إصرار تركيا عن التنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة بشرق البحر المتوسط