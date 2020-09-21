"صحة": نمط الحياة الصحي يساهم في مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 21 سبتمبر 2020

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مجدداً، ضرورة اتباع نمط حياة صحي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عبر عدة خطوات ومنها: النظام الغذائي المتكامل، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة، وأخذ قسط وافر من النوم، وذلك للمحافظة على الصحة العامة، وزيادة المناعة النفسية.



وقالت الدكتورة آن الزين عمارة، استشاري الطب النفسي العام في مستشفى العين إحدى منشآت شركة «صحة»: «إن الوعي والمعرفة الحقيقية بالفيروس، أمر مهم، فلا بد من أن يكون لدى أفراد المجتمع درجة كافية من الوعي والإدراك بماهية الفيروس ومخاطره والمشكلات التي يتسبب بها، وأن يحافظ الإنسان على تفكيره المنطقي والعقلاني، وعدم ترك الأمر للعاطفة لتسيطر على الإنسان، حتى لا يكون عرضة للإيحاءات والتأثر بالمعلومات غير الصحيحة، والأخبار المغلوطة، والناس المحيطين فيه، وأن نذكر أنفسنا بشكل مستمر أن الأزمة الحالية أزمة مؤقتة وأنها سوف تزول بمشيئة الله».