شكرا لقرائتكم خبر عن "أديب": نعمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورًا والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم الاثنين إن على جميع الأطراف التعاون لتسهيل تشكيل حكومة جديدة وحث الجميع على العمل كي تنجح المبادرة الفرنسية على الفور.
وأضاف أديب: "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز".
ومضى يقول "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا".
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