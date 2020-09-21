شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تبحث عن مصدر غامض لحالة إصابة جديدة بكوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولو الصحة في نيوزيلندا اليوم الاثنين ، إنهم ما زالوا يبحثون عن مصدر إصابة رجل ثبت إصابته بكوفيد19- بعد أن قضى أسبوعين في عزلة.

وقال آشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في نيوزيلندا، لوسائل الإعلام، إن الرجل عاد إلى نيوزيلندا من الهند في 27 آب/أغسطس وأكمل عزله الإلزامي في كرايستشيرش.

وعاد بعد ذلك إلى منزله في أوكلاند، قبل ظهور الأعراض وإيجابية اختبار كوفيد19- في 18 أيلول/سبتمبر.

وقال بلومفيلد إن المسؤولين "منفتحي الذهن" بشأن مصدر العدوى.

وتابع "يمكن أن يكون قد أصيب في الهند قبل مغادرته وكانت لديه فترة طويلة وغير عادية من احتضان الفيروس. هذا نادر لكن يمكن أن يحدث".

وقال إنه من المحتمل أيضا أن يكون الرجل قد أصيب بالفيروس أثناء الرحلة إلى نيوزيلندا، في منشأة العزل، أو على متن الرحلة إلى أوكلاند.

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وأضاف بلومفيلد "نحن لا نستبعد أي احتمالات ونعمل على الوصول إلى حقيقة هذه المسألة".

وتخضع أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد ، لقيود منذ 12 آب/أغسطس، بعد انتهاء وضع الدولة خالية من فيروس كورونا بعد أكثر من 100 يوم.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين أنه سيتم تخفيف القيود في أوكلاند اعتبارًا من يوم الأربعاء، مع السماح بالتجمعات التي تضم 100 شخص.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن ما مجموعه 1464 حالة و 25 حالة

ولا يزال يوجد في البلاد 62 حالة نشطة حتى اليوم، منها 33 حالة مجتمعية.

وقالت الحكومة اليوم الاثنين أيضًا إنها ستنضم إلى أكثر من 170 دولة أخرى في مجهود عالمي يهدف إلى توفير إمكانية الوصول العادل للقاح في جميع أنحاء العالم.