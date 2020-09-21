القبض على مرسلة الرسالة المسمومة إلى الرئيس الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الأحد نقلاً عن مسؤول أمريكي بسلطات تنفيذ القانون أنه تم احتجاز امرأة على الحدود الكندية يُزعم أنها أرسلت رسالة تحتوي على مادة الريسين إلى البيت الأبيض.



وذكرت الشبكة الإخبارية أن المشتبه بها، والتي كانت تحمل بندقية، كانت تحاول دخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر في ولاية نيويورك عندما احتجزتها السلطات الأمريكية.

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ولم يتوفر حتى الآن المزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرسالة التي كانت تحتوي على مادة سامة قد تكون قاتلة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم اكتشافها يوم السبت بعد إرسالها من كندا. ولم يصب أحد بسبب الرسالة.

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن الخطاب تم اكتشافه في منشأة تقوم بفحص البريد الموجه إلى البيت الأبيض، وأن المشتبه بها أرسلت أيضا رسائل إلى السجون.