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محلل سياسي يتوقع تزايد العلاقات سوءاً بين تركيا وقطر بشأن ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

محلل سياسي يتوقع تزايد العلاقات سوءاً بين تركيا وقطر بشأن ليبيا

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور إبراهيم فضل، المحلل السياسي الليبي، إن الخطوط الحمراء التي رسمت في وجه النظامين التركي والقطري حجمت دورهما في ليبيا خصوصًا وأن الحقول والمواني النفطية تقع داخل المنطقة المحظورة".

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وأضاف فضل في تصريحات وفقا"العين الإخبارية" أن "تقارير دوائر المخابرات العالمية تؤكد أن العلاقة بين النظامين القطري والتركي الداعمين للإرهاب متوترة بخصوص الملف الليبي، فالدولة القطرية أصبحت عبأ على تركيا التي تحمي أرضها ومصالحها".

 

وأكد المحلل السياسي الليبي أن "كنز الغاز في المتوسط سيوحد الخصوم وسيضرب التحالفات"، متوقعًا أن تزداد العلاقات بين تركيا وقطر سوءًا خصوصًا فيما يتعلق بالملف الليبي

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