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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير دفاع تركيا يطالب بمعاقبة صحيفة يونانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
هاجم خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، امس صحيفة يونانية أساءت للرئيس رجب طيب أردوغان.
واعتبر أكار، في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن هذه الإساءة "لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية"، وأكد أنها "لا علاقة لها بالعمل الصحفي".
وبحسب العين الإخبارية، قال خلوصي إن تركيا تنتظر من السلطات اليونانية اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية "بحق الصحيفة"، بزعم أن القائمين عليها يعملون على "تخريب العلاقات بين البلدين، وأنهم مدانون أساسا من قبل الضمير الإنساني"، بحسب وصفه.
واستدعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة الماضية، السفير اليوناني لدى أنقرة، وأعربت له عن استيائها جراء ما نشرته الصحيفة، التي تعرض موقعها للقرصنة أمس السبت.
وتتصاعد حدة التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ظل إصرار تركيا عن التنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة بشرق البحر المتوسط
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