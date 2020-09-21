كورونا يصيب 23 جندياً في الجيش التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصيب 23 عسكريا بالجيش التركي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث جرى وضعهم في الحجر الصحي بولاية أفيون قره حصار، غربي البلاد.



وبحسب صحيفة "دِيكَنْ" التركية، فإن إصابات العسكريين تم اكتشافها برئاسة منطقة تجنيد الواقعة بمركز الولاية المذكورة.

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وحتى مساء السبت بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 301 ألف و348 حالة، وارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 7445 حالة.

وعلى خلفية تصاعد الإصابات مؤخرا، تصاعدت حدة التوتر بين الأطباء الذين يدعون أن الأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة نطاق التفشي، والسياسيين الموالين للنظام الحاكم، الذين يتهمون نقابة الأطباء في البلاد بتقويض جهود احتواء المرض.

وتسجل تركيا يوميا، حاليا ما يزيد على 1600 حالة إصابة، و60 وفاة بكوفيد-19 وهو ما يتخطى بكثير ذروة التفشي في أبريل/ نيسان، ويتزايد باطراد إذ بلغ معدل الوفيات المتوسط حاليا ثلاثة أمثال المعدل المسجل بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب