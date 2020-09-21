شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "صحة": نمط الحياة الصحي يساهم في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مجدداً، ضرورة اتباع نمط حياة صحي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عبر عدة خطوات ومنها: النظام الغذائي المتكامل، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة، وأخذ قسط وافر من النوم، وذلك للمحافظة على الصحة العامة، وزيادة المناعة النفسية.



وقالت الدكتورة آن الزين عمارة، استشاري الطب النفسي العام في مستشفى العين إحدى منشآت شركة «صحة»: «إن الوعي والمعرفة الحقيقية بالفيروس، أمر مهم، فلا بد من أن يكون لدى أفراد المجتمع درجة كافية من الوعي والإدراك بماهية الفيروس ومخاطره والمشكلات التي يتسبب بها، وأن يحافظ الإنسان على تفكيره المنطقي والعقلاني، وعدم ترك الأمر للعاطفة لتسيطر على الإنسان، حتى لا يكون عرضة للإيحاءات والتأثر بالمعلومات غير الصحيحة، والأخبار المغلوطة، والناس المحيطين فيه، وأن نذكر أنفسنا بشكل مستمر أن الأزمة الحالية أزمة مؤقتة وأنها سوف تزول بمشيئة الله».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صحة": نمط الحياة الصحي يساهم في مواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.