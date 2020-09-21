شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يدشن لجنة لملاحقة المسئولين عن قنوات الإخوان المحرضة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إن المجلس العربى ومنظمات المجتمع المدنى المصرى فى اصطفاف وتضامن ضد أى تدخل فى الشأن الداخلى المصرى. وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قنوات الإخوان الإرهابية أو ما تعرف بقنوات الشر تمارس كافة أساليب التحريض ضد مصر ببث المعلومات وصور ومقاطع مفبركة، مؤكدا أن محاولات قنوات الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار لن تفلح وستفشل كعادتها بسبب وعى الشعب المصرى.

ولفت عبد الجواد أحمد، إلى أنه ثبت من رصد وتقصي لجان المجلس العربي لحقوق الإنسان قيام قنوات الشر ببث معلومات وصور ومقاطع فيديو تخالف الحقيقة والواقع الذي يعلمه منظمات المجتمع المدني، متابعا: "وتأكد المجلس استمرار ممارسات تميم أمير قطر فى دعم ورعاية وتمويل تلك القنوات واستخدام بعض المصريين العاملين فيها لاستخدامهم فى توجيه خطابات التحريض وبث روح الإحباط لدى أفراد الشعب المصرى".

وذكر رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن المجلس العربي بناء على ذلك الرصد والتوثيق، يدشنً لجنة قانونية دولية لإعداد ملف موثق بالأدلة الدامغة على قيام المذكورين بارتكاب جرائم التحريض وتكدير السلم والأمن للمجتمع المصرى وأفرادها، تمهيدا للملاحقة القانونية الجنائية والدولية ضد كافة المسئولين عن تلك القنوات التى تحرض دائما ضد مصر.