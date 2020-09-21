كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات وأعراض غريبة صادمة واختبار الأعشاب في العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة.
,قالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة الخبراء التى شكلتها بالتعاون مع المركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقى للشؤون الاجتماعية، أقرت بروتوكول المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى ميثاق واختصاصات لإنشاء مجلس مراقبة البيانات والسلامة للتجارب السريرية للطب العشبي.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
زيادة الوفيات وانخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد
فيروس كورونا: كم عدد المرضى الذين عادوا إلى المستشفيات بعد الخروج منها؟
الصحة العالمية تقر اختبار أعشاب أفريقية لعلاج كورونا
الصحة: 332 متطوعًا استوفوا الشروط الخاصة لاختبار لقاح فيروس كورونا
كورونا اليوم.. أعراض غريبة صادمة.. واكتشاف قد يقتل الفيروس
تسجيل أكثر من 6100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و144 وفاة في روسيا
السودان: تسجيل ٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات
مدريد تستعد للحد من حرية التنقل لكبح انتشار كورونا
غرامات تصل إلى 13 ألف إسترليني لمخالفي تعليمات الحجر في بريطانيا
احتجاجات في إسبانيا ضد تطويق مناطق لوقف انتشار كورونا
ارتفاع الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 49 ألفا و826
7 ولايات أمريكية تسجل أرقامًا قياسية للإصابة بكورونا الأسبوع الماضي
لبنان يسجل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا
مراكز أمريكية ترجح إصابة 11 ألف شخص بكورونا خلال رحلات جوية
النمسا: إصابات كورونا تتزايد بشكل كبير في أوروبا
كورونا في كندا: إجراءات ومنشأت جديدة لطمأنة المصلين للعودة للكنائس
كورونا في إنجلترا: دعم مالي للمتضررين من العزل.. وغرامات للمخالفين
وزير الصحة البريطاني يرجح إمكانية تطبيق الإغلاق في لندن بسبب "كورونا"
"الصحة العالمية" تقر بروتوكول التجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج كورونا
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