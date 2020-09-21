أميركا: اعتقال امرأة لضلوعها بالرسالة المسمومة الموجهة لترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقت السلطات الأميركية القبض، اليوم الإثنين، على شخص في قضية مرتبطة بمغلف يحتوي على مادة الريسين السامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الشخص المشتبه به امرأة كان بحوزتها مسدس عند إلقاء القبض عليها من قبل السلطات.

وقال المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية آرون بوكر لفرانس برس "أستطيع أن أؤكد حدوث عملية التوقيف عند بيس بريدج في بوفالو في نيويورك"، في إشارة إلى الجسر الذي يربط بين كندا وولاية نيويورك.

وانضمت شرطة الخيالة الملكية الكندية إلى التحقيق بطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، بعد أن خلص المحققون إلى الاستنتاج بأن الطرد السام أرسل على الأرجح من كندا.

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وأفادت وسائل إعلام أميركية، الأحد، أن السلطات اعترضت مغلفا موجها إلى ترامب يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الأبيض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان".

ويتم فحص البريد الموجه إلى البيت الأبيض وفرزه أولا في منشآت خارج واشنطن.

ومادة الريسين التي يتم استخراجها من بذور الخروع شديدة السمية وتؤدي إلى الموت بعد دقائق من ابتلاعها أو تنشقها أو حقنها لتسببها بفشل عمل أعضاء جسم الإنسان، ولا يوجد ترياق معروف مضاد لها.