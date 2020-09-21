المنامة تصطاد خلايا طهران.. 13 مخططا إرهابيا في 5 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجاح متواصل للأمن البحريني في إحباط هجمات ومخططات إيران الإرهابية، وكشف الخلايا التابعة لها، وفضح إرهابها أمام العالم.



نجاح تلو نجاح، يكشف في الوقت نفسه إصرار إيراني متواصل على التدخل في شؤون البحرين الداخلية دون رادع قانوني أو أخلاقي، ومحاولة إثارة الفتنة بها وتنفيذ أعمال إرهابية، واستهداف منشآت حيوية فيها وإلحاق الضرر باقتصادها الوطني.

أحدث المخططات الإرهابية الإيرانية التي تمكنت وزارة الداخلية البحرينية من إحباطها، كشفت عنها صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، الأحد، عبر تشكيل تنظيم إرهابي جديد تحت مسمى «سرايا قاسم سليماني».

وكان التنظيم الإرهابي الجديد يستهدف تفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها.

وقبل ظهور الخلية الجديدة التي تحمل مسمى «سرايا قاسم سليماني»، سبق أن صنفت البحرين 6 خلايا وجماعات على قوائم الإرهاب لديها، جميعها على صلة بإيران، وهي ائتلاف شباب 14 فبراير، وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة الشعبية، وحزب الله البحريني ، وسرايا المختار، وحركة أحرار البحرين.

كما ضبطت البحرين على مدار السنوات القليلة الماضية كميات هائلة من المتفجرات والذخائر والأسلحة.

وعلى خلفية إحباط تلك المخططات، استدعت البحرين في أكتوبر/تشرين أول 2015 سفيرها لدى إيران وطردت القائم بالأعمال الإيراني وذلك بعد يوم من اكتشاف قوات الأمن البحرينية لمصنع كبير لصنع المتفجرات واعتقال عدد من المشتبه بهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وإزاء استمرار إيران في منهجها العدائي، أكد الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، أن رجال الأمن في مملكة البحرين يتعاملون بصورة مستمرة مع تدخلات إيرانية ممنهجة تستهدف المساس بأمننا الداخلي واستقرارنا.

وبين في كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر مارس/ آذار 2018 أن إيران سخرت أراضيها ومعسكراتها لتدريب الإرهابيين وتصدير الأسلحة والمتفجرات وهذا موثق بالأدلة والبراهين القاطعة.

وفيما يلي قائمة بأبرز المخططات الإرهابية الإيرانية التي أحبطتها المنامة، والتي تؤكد أن الأمن البحريني يقف دائما بالمرصاد لمخططات طهران وخلاياها الإرهابية.

مخطط قاسم سليماني

أحدث تلك المخططات تم الكشف عنها الأحد، حيث أحبطت وزارة الداخلية مخططا إرهابيا ضخما في مملكة البحرين تلقى دعما وتمويلا من هاربين في إيران وعناصر من الحرس الثوري الإرهابي.

وكشفت عمليات البحث والتحري عن شروع العناصر الإرهابية بإيران في تشكيل تنظيم إرهابي جديد تحت مسمى «سرايا قاسم سليماني»، وتم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها وذلك ردا على مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإرهابية يناير/كانون ثاني الماضي.

وأحبطت الأجهزة الأمنية المخطط الإرهابي، بعد العثور على عبوة متفجرة بالشارع العام بمنطقة البديع وضعت من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية.

وتم ضبط أحد المتهمين بمسكنه في منطقة "سار" وعثر بمنزله على قوالب متفجرة ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات وأجهزة استقبال وعملات أجنبية وكتب مرتبطة بالفكر الإرهابي، وذلك بحسب ما كشف عنه ملف القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية والتي تضم 18 متهما بينهم 9 هاربين في إيران.

وكشفت التحريات الأمنية أن بعض القيادات الإرهابية التابعة لسرايا الأشتر وهو الذراع العسكرية لما يسمى تيار الوفاء الإرهابي استطاعوا تجنيد عدد من العناصر الإرهابية في البحرين بدعم وإشراف من عناصر الحرس الثوري الإرهابي.

وتمكن 4 عناصر إرهابية من ضم 14 آخرين خضعوا لتدريبات عسكرية في معسكرات خارجية وقاموا برصد ومراقبة القواعد العسكرية الأجنبية والوطنية والمنشآت الأمنية في البحرين ومراقبة العاملين بها وتحديد نقاط تجمعاتهم تمهيدا لاستهدافهم.

بالإضافة إلى تصوير المنشآت الاقتصادية والحيوية ومستودعات النفط وإرسال الصور إلى الخارج، كما تم تكليفهم باستلام عبوات متفجرة، وذلك لتنفيذ عدة عمليات إرهابية متلاحقة ونسبتها إلى التنظيم الإرهابي الجديد.

3 مارس/ آذار 2018

إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية المنتمية إلى تنظيم إرهابي عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وذلك إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في توجيه ضربات لهذه التنظيمات الإرهابية، كان من نتيجتها إضعافها وإرباك حركتها في البحرين.

كان التنظيم يخطط لاستهداف قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

7 فبراير/ شباط 2018

القبض على مجموعة إرهابية تتبع تنظيم ما يسمى بــ"ائتلاف 14 فبراير "الإرهابي نفذت "تفجير أنبوب نفط بورى 10 نوفمبر 2017 " بعد تلقيها تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

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15 نوفمبر 2017

القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة فيما هرب شريكه الثاني إلى إيران بعد تنفيذهما التفجير الإرهابي بحافلة لنقل الشرطة بتاريخ 27 أكتوبر 2017، مما أسفر عن استشهاد الشرطي (سلمان أنجم) وإصابة تسعة آخرين.

وعمل الاثنان ضمن خلية إرهابية خططت وأعدت ونفذت سلسلة من الأعمال الإرهابية، وهي مرتبطة بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران وتجمعها صلات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني.

وساهم الكشف عن هذه الخلية الإرهابية، في إحباط مخطط كبير كان يستهدف شخصيات عامة في الدولة، بالإضافة إلى 3 مواقع لأنابيب النفط في البلاد، وذلك بعد أن قامت المجموعة برصدها والشروع في تجهيز العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ هذا المخطط.

26 مارس/ آذار 2017

القبض على خلية إرهابية خططت وشرعت بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني في تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام، القصد منها قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن، بالإضافة إلى مهاجمة عدة أهداف حيوية في البلاد.

وكشفت التحريات عن تورط المقبوض عليهم في ارتكاب جرائم إرهابية، ومن بينها التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بتاريخ 26 فبراير 2017 على شارع الدرة باتجاه الجنوب، ونتج عنه إصابة خمسة من رجال الأمن، فضلا عن شروعهم في تنفيذ جرائم إرهابية أخرى.

9 فبراير/ شباط 2017

إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية، بحرا إلى إيران.

21 فبراير 2017

تنفيذ عمليات استباقية أمنية ناجحة بعدة مناطق بالبلاد، خلال الفترة من 9 إلى 19 فبراير 2017 وأسفرت هذه الجهود عن القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية، من بينهم 4 نساء، كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم.

ودلت التحريات أن من بين المقبوض عليهم "مطلوب واحد" أقر بقتله الملازم أول هشام الحمادي بطلق ناري في البلاد القديم بتاريخ 29 يناير 2017 واثنين متورطين في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات.

كما كشفت المعلومات أن (8) من المقبوض عليهم، قد تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.

21 يوليو 2016

ضبط مواقع لتخزين الأدوات التي تدخل في تصنيع المتفجرات والمقبوض عليهم يقرون بتلقيهم تدريبات عسكرية في إيران والعراق.

4 يونيو 2016

إحباط محاولة تهريب 8 مطلوبين محكوم عليهم في قضايا إرهابية باستخدام طراد كان متجها إلى إيران.

13 أغسطس 2015

القبض على عدد (5) من العناصرِ الإرهابيةِ المتورطةِ بارتكابِ تفجيرِ سترة الإرهابي الذي وقع بتاريخ 28 يوليو 2015 الذي أسفرَ عن استشهادِ اثنين من رجالِ الأمن وإصابةِ ستةٍ آخرين.

وكشفت التحريات وإفادات الجناة عن التخطيط لتنفيذ العملية وتمويلها وإدارتها بالكامل من داخل إيران من خلال عناصر مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري.

وقد تبين من خلال المعاينة ورفع الأدلةِ والفحوصات المختبرية من قبل المختبر الجنائي ومسرح الجريمة أن المادةَ المستخدمةَ في تفجيرِ سترة الإرهابي هي مادة C4 شديدةُ الانفجارِ.

وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من ايران بتاريخ 15 يوليو 2015 وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب في يونيو 2015.

1أكتوبر 2015

البحرين تستدعي سفيرها لدى إيران وتعلن أن القائم بالأعمال الإيراني في البحرين “شخص غير مرغوب به وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة”.

جاء ذلك بعد يوم من اكتشاف قوات الأمن البحرينية لمصنع كبير لصنع المتفجرات واعتقال عدد من المشتبه بهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مخبأ المتفجرات كان تحت الأرض داخل منزل في قرية النويدرات جنوب المنامة، مشيرة إلى ضبط 1,5 طن من المواد المتفجرة ضمنها مادة سي 4 ومادة "إر دي إكس"، فضلا عن مواد كيميائية وأسلحة وقنابل يدوية وكمية من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية.

25 يوليو 2015

إحباط عملية تهريب متفجرات وأسلحة عن طريق البحر إلى البحرين مصدرها إيران والقبض على الجناة.

14 يوليو 2015

إحباطُ عملية تهريبِ عن طريق البحر لكميةٍ من الموادِ المتفجرةِ شديدةِ الخطورة، بجانب عددٍ من الأسلحةِ الأوتوماتيكية والذخائرِ.