شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى حجازى.. من أوائل المذيعين بالتليفزيون المصرى اعتبرها السادات من شهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مع بداية انطلاق التليفزيون، وقدمت العديد من البرامج الفنية وبرامج الأطفال، ومن برامجها لقاء المشاهير واستضافت فيه أم كلثوم وبديع خيرى ونجاة الصغيرة، إنها الإعلامية الراحلة سلوى حجازى المذيعة بالتليفزيون المصرى والتي ولدت في القاهرة 1 يناير 1933 وكانت من أوائل الخريجين في المعهد العالي للنقد الفني.

قدمت سلوى حجازى، عددا من البرامج التليفزيونية كبرنامج "عصافير الجنة" وهو برنامج خاص بالأطفال و لقى شهرة واسعة الى جانب العديد من البرامج الفنية كبرنامج "ريبورتاج" و الفن والحياة وسهرة الأصدقاء الى جانب تمثيلها التليفزيون العربى في عدد من المؤتمرات و المحافل الدولية .

كما حصلت على الميدالية الذهبية في عام 1964 من أكاديمية الشعر الفرنسية، كما حصلت على الميدالية الذهبية في عام 1965 في مسابقة الشعر الفرنسي الدولى في 21 فبراير 1973، و توفيت في 21 فبراير 1973 حين كانت في طريق عودتها من بعثة للتليفزيون العربى إلى ليبيا بسبب صاروخ إسرائيلى عام 1973 عندما أسقطت طائرات الفانتوم الإسرائيلية الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية عمدا فوق سيناء ، وهو ما عرف بحادث طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 114.

وبعد وفاتها منحها الرئيس أنور السادات وسام العمل من الدرجة الثانية عام 1973، باعتبارها من شهداء الوطن.