تقرير أوكسفام: أغنى 1 بالمئة في العالم يتسببون في غالبية الانبعاثات الكربونية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

أفاد تقرير نشرته منظمة أوكسفام قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أغنى واحد في المئة في العالم مسؤولون عن أكثر من ضعف انبعاثات الكربون التي ينتجها نصف سكان العالم الأكثر فقرا.

ودعت أوكسفام إلى فرض قيود على انبعاثات الكربون بين الأثرياء، وإلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل مزيد من العدالة المناخية.

ويركز التقرير على البيانات التي تم جمعها خلال الفترة بين عامي 1990 و 2015، وهي الفترة التي تضاعفت فيها الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

وأظهر التقرير أن أغنى 10 بالمئة في العالم - 630 مليون شخص- مسؤولون عن أكثر من نصف (52 بالمئة) انبعاثات الكربون خلال تلك الفترة.

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ووجد الباحثون أن أغنى واحد بالمئة - 63 مليون شخص - كانوا مسؤولين عن 15 بالمئة من الانبعاثات العالمية خلال تلك الفترة.

وقالت أوكسفام إن نصف سكان العالم الأكثر فقراً كانوا مسؤولين عن 7 بالمئة فقط من الانبعاثات في نفس الفترة.

وفي ألمانيا ، كان أغنى 10 بالمئة، أو8.3 مليون شخص، مسؤولين عن 26 بالمئة من انبعاثات الكربون في البلاد في الفترة التي جرت فيها دراسة أوكسفام.