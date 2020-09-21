أصابة 6 أشخاص بحادثين منفصلين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين منفصلين في بني سويف، اليوم الاثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي، وعربة كارو على طريق الفيوم الجديد ما أسفر عن إصابة كلا من عمر سامح حامد 24 عاما اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه شعبان 20 عامًا فلاح اشتباه مابعد الارتجاج، و أحمد حمدي سيد محمد، 24 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا بانقلاب دراجة بخارية أمام قرية القضابي بمركز الفشن جنوب المحافظة، مما أسفر عن إصابة محمد سيد حسن 27 عامًا، كسر مضاعف بالساق اليمنى، و محمود أحمد داود 15 عامًا، كسر مضاعف بالساق اليمنى وسحجات وكدمات، كريم محمود ابراهيم 17 عاما كسر مضاعف بالساق وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، والفشن المركزي، وحررت المحاضر اللازمة.​...