القبض على امرأة بعد إرسال مادة الريسين إلى البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ذكرت شبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأحد نقلاً عن مسؤول أمريكي بسلطات تنفيذ القانون أنه تم احتجاز امرأة على الحدود الكندية يُزعم أنها أرسلت رسالة تحتوي على مادة الريسين إلى البيت الأبيض.
وذكرت الشبكة الاخبارية أن المشتبه بها، والتي كانت تحمل بندقية، كانت تحاول دخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر في ولاية نيويورك عندما احتجزتها السلطات الأمريكية.
ولم يتوفر حتى الأن المزيد من التفاصيل.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن الرسالة التي كانت تحتوي على مادة سامة قد تكون قاتلة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم اكتشافها يوم السبت بعد إرسالها من كندا. ولم يصب أحد بسبب الرسالة.
وذكرت شبكة "إن بي سي" أن الخطاب تم اكتشافه في منشأة تقوم بفحص البريد الموجه إلى البيت الأبيض وأن المشتبه بها أرسلت أيضا رسائل إلى السجون.
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