اعتقال صاحبة "الطرد السام" لترامب

كشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأحد، عن اعتقال صاحبة الطرد السام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي في سلطات إنفاذ القانون، أن امرأة يشتبه في أنها أرسلت رسالة تحتوي على مادة الريسين السامة إلى الرئيس ترامب، اُعتقلت أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا قرب معبر حدودي في ولاية نيويورك.

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وأضاف: "كانت المرأة تحمل مسدسًا واعتقلتها السلطات الأمريكية".

و"الريسين" هو مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي يتم استخدامها في مؤامرات الإرهاب.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، أو حبيبات أو حمض، وحال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى وفي النهاية الموت بانهيار الدورة الدموية.