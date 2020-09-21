شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن دعوات الهارب محمد على للتحريض ضد الدولة: "مثيرة للسخرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن دعوات المقاول الهارب محمد على وأمثاله من أعضاء الجماعة الإرهابية للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها أصبحت مكشوفة لدى المصريين، وممارسات قوى الشر لبث الفوضى مرة أخرى هى المعتادة مع كل إنجاز تنجح فيه الدولة سواء من خلال نشر الأكاذيب والشائعات أو الدعوة لمظاهرات أو ما شابه من أساليب تحرض ضد القيادة التنفيذية.

وأبدى عضو مجلس النواب، ثقته فى إدراك الشعب المخاطر التى تواجه الشارع المصري وما يرتاده الإخوان من ضرب الفتن وتشويه القيادة السياسية وما تقوم به من إنجازات فى مصر وانكشف أمره أمام المجتمع المصري.

ولفت إلى أن كل ذلك ليس له أى تأثير حقيقى والأكاذيب التى تتناول سواء من خلال المقاول محمد على أو الأبواق الإرهابية للإخوان، فهى محض الافتراء وهذه هى لهجة الإخوان المستمرة فى تلفيق بعض الأمور عن طريق أبواقهم الإرهابية والتى تستهدف إسقاط الدولة المصرية، مشددا أن دعواتهم للتحريض مثيرة للشفقة والسخرية ومن يتتبع ممارساتهم منذ رحيلهم والسعى للتحريف وقلب الحقائق، يجد أن كل محاولاتهم باءت بالفشل والشعب لا ينصت لمثل هذه الدعوات.

وتابع قائلا: "الجماعة الإرهابية تشكك طوال الوقت فى حجم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، فمع كل افتتاح أو الإعلان عن تدشين مشروع جديد نجد هذه الجماعات الإرهابية تبادر من أجل التشكيك فى حجم الإنجازات".