"مجهول الهوية".. العثور على جثة بنهر النيل في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبل مستشفى دمياط التخصصي جثمان لشخص مجهول الهوية، جرى العثور عليه، في وقت متأخر من مساء الأحد، وتكثف قوات الأمن جهودها للتوصل إلى ذوي المتوفي.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث المركز، عن أن الجثة لشخص مجهول الهوية، وجرى انتشالها من منطقة السد في نهر النيل، ويرجح أن يكون الغريق في منتصف العشرينيات، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات لحين استصدار تصريح بالدفن.

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