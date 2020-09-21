تفاصيل التوزيع الجغرافي ل35 حالة وفاة في صفوف المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 35 حالة وفاة، سجلت 10 منها في مدينة الدار البيضاء الكبرى.

وأوضحت وزارة الصحة، أن جهة جهة مراكش-آسفي، سجلت 6 حالات وفاة، 5 وفيات في مدينة مرامش وفاة واحدة في قلعة السراغنة، كما سجلت بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، 4 حالات وفاة.

وتم تسجيل 3 حالات وفاة بجهة درعة-تافيلالت، و2 بكل من جهات طنجة-تطوان- الحسيمة وبني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة، وحالة واحدة بكل من جهة الشرق وجهة العيون-الساقية الحمراء.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 19 ألفا و181 حالة، أي بمعدل 52,8 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 279 حالة، 39 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

