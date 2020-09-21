ريال مدريد يستهل الليغا بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهل ريال مدريد مبارياته بالليغا بالتعادل سلبيا أمام ريال سوسييداد، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عدة من قبل الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، كانت تسديدة أرضية من الفرنسي كريم بنزيمة من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها حارس سوسييداد ريميرو بسهولة في الدقيقة 14.

وواصل ريال مدريد سيطرته على الكرة، واعتمد اللاعبون على التمريرات القصيرة في محاولة لكسر التكتلات الدفاعية لسوسيداد.

وأهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 37، حيث تلقى كرة في عمق دفاع سوسييداد لينفرد بالحارس ريميرو ويراوغه لكنه سدد بعيدًا عن المرمى.

واستمر بنزيمة في مسلسل إهدار الفرص، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لحارس سوسييداد في الدقيقة 40.

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وجاء أول تهديد من ريال سوسييداد في الدقيقة 42، بتسديدة رأسية من نورماند مستغلا كرة ركنية عرضية، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى كورتوا.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، في التصدي لتسديدة من إسحاق مهاجم ريال سوسييداد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني، استقبل بارينتشيا لاعب ريال سوسييداد كرة عرضية، وسدد على الطائر بجانب القائم الأيسر لكورتوا في الدقيقة 46.

وباغت كارفاخال نجم ريال مدريد، ريميرو حارس ريال سوسييداد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنه تصدى لها على مرتين، في الدقيقة 56.

وتألق ريميرو حارس ريال سوسييداد في التصدي لتسديدة قوية من بنزيمة على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 62.

وقرر زيدان المدير الفني لريال مدريد تعديل أوراقه في خط الوسط، بالدفع بكاسيميرو وفالفيردي والشاب مارفين بدلا من الثلاثي أوديغار ومودريتش ورودريغو.

ولم ينجح لاعبو ريال مدريد في ترجمة السيطرة والاستحواذ على الكرة، لفرصة مُحققة للتسجيل حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، ليخسر حامل اللقب أول نقطتين في مشوار الدفاع عن لقبه.