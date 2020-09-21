شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 جنود تشادين في كمين لجماعة بوكو حرام والان نبدء بالتفاصيل

لقي عشرة جنود تشادين مصرعهم في كمين خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة لجماعة بوكو حرام الارهابية في منطقة بحيرة تشاد. وذكر الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد صادق خطير في تصريح صحفي أمس أن "سبعة جنود أصيبوا أيضا بجروح في الكمين". من جانبه، أشار المتحدث باسم الجيش عازم مبرماندوا أن الجيش التشادي "دمر قاعدة بوكو حرام واستعاد أسلحة وذخائر". وشن الجيش التشادي هجوما على بوكو حرام في أبريل بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة الارهابية على إحدى قواعده.

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