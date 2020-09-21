شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا إلى 1.399 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليون و 399 ألفًا و 186 إصابة.
وأضاف المركز في بيان أمس، أن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بلغ 33 ألفًا و 818 حالة وفاة.
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