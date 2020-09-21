شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 115 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد إنها سجلت 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة مقابل 128 إصابة و17 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. 115 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.