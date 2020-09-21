شكرا لقرائتكم خبر عن «إحباط مخطط إرهابي كبير».. داخلية البحرين تحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الداخلية في البحرين، أن القضية التى نشرتها إحدى الصحف، أمس، بعنوان "إحباط مخطط إرهابي كبير" تعود إلى بداية العام الجاري 2020 وهي منظورة حاليا أمام المحكمة المختصة ، ومن ثم فإنها ليست بجديدة.

وأضافت في بيان: "كما أن نشر تفاصيل القضية بشكل غير دقيق وبهذا الأسلوب، يؤثر على سيرها أمام المحكمة وكان الأحرى بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي".

وأوضحت وزارة الداخلية أن طريقة العرض الصحفي، أحدثت حالة من اللبس والبلبلة محليا وإقليميا، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بأداء واجباتها في حفظ أمن الوطن.