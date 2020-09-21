شكرا لقرائتكم خبر عن «إحباط مخطط إرهابي كبير».. داخلية البحرين تحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت في بيان: "كما أن نشر تفاصيل القضية بشكل غير دقيق وبهذا الأسلوب، يؤثر على سيرها أمام المحكمة وكان الأحرى بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي".
وأوضحت وزارة الداخلية أن طريقة العرض الصحفي، أحدثت حالة من اللبس والبلبلة محليا وإقليميا، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بأداء واجباتها في حفظ أمن الوطن.
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